На заседании Мажилиса депутат от партии Respublica Айтуар Кошмамбетов заявил о поддержке проекта новой Конституции, отметив её стратегическое значение для укрепления институтов власти и экономического развития страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, реформа стала результатом сочетания политической воли Президента и зрелого общественного запроса на обновление государственных институтов. Ключевыми направлениями, которые он выделил, стали защита собственности, создание условий для ускоренного экономического развития регионов, совершенствование международного права и защита персональных данных.

– Все изменения, которые мы сегодня рассматриваем, объединяет единая стратегическая логика – переход к сильным, устойчивым государственным институтам. Именно эта институциональная модель создает долгосрочную стабильность, формирует доверие и открывает пространство для экономического роста, — подчеркнул Айтуар Кошмамбетов.

Депутат отметил, что новая Конституция закрепляет защиту частной собственности как базовую ценность, формирует прозрачные и понятные ориентиры для бизнеса, а также создаёт правовые условия для привлечения инвестиций и развития территорий с ускоренным экономическим ростом.