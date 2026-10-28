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Перекресток Туркестан и Достык закроют для движения в Астане

Ограничения введут на ночь с 28 на 29 октября из-за ремонта дороги.

28 Октября 2026, 06:14
АВТОР
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Pixabay.com 28 Октября 2026, 06:14
28 Октября 2026, 06:14
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Фото: Pixabay.com

В Астане временно перекроют движение на пересечении улиц Туркестан и Достык. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Проезд на этом участке будет полностью закрыт с 21:00 28 октября до 07:00 29 октября.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

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