Перекрёсток в Астане частично перекроют до утра понедельника, 18 августа. Об этом сообщает столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Продолжаются работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит. В связи с этим с 19.00 17 августа до 06.00 18 августа движение на участке будет частично перекрыто.

В управлении добавили, что водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.