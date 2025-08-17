Перекрёсток в Астане частично перекроют до понедельника
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты.
Сегодня, 20:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
120Фото: Pixabay.com
Перекрёсток в Астане частично перекроют до утра понедельника, 18 августа. Об этом сообщает столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Продолжаются работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит. В связи с этим с 19.00 17 августа до 06.00 18 августа движение на участке будет частично перекрыто.
В управлении добавили, что водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Самое читаемое
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека
- Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес городу более 10 млрд тенге
- В Астане проходит ярмарка продукции и ремесел из Таджикистана
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст