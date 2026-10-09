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Перекрытия на улицах и военные самолеты в небе: что ждет Астану с 10 по 14 октября

9 Октября 2026, 17:06
АВТОР
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Служба государственной охраны Республики Казахстан 9 Октября 2026, 17:06
9 Октября 2026, 17:06
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Фото: Служба государственной охраны Республики Казахстан

С 10 по 14 октября на некоторых улицах Астаны временно ограничат движение транспорта. В столице пройдут несколько международных политических мероприятий. Военные самолеты начнут тренировочные полеты над городом уже с 9 октября.

К подготовке подключат специальные государственные и правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана.

Ограничения коснутся отдельных участков улиц. Жителей и гостей столицы просят отнестись к мерам безопасности с пониманием.

Так что если в ближайшие дни над Астаной пролетит военный самолет, это тренировка.

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