Перемирие на горизонте? Рубио заявил о готовности России и Украины

Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня в сфере энергетики и судоходства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в достижении такой договоренности.

Одновременно США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. Рубио заявил, что для решения разногласий необходимо встречаться и вести переговоры напрямую. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева к перемирию в Черном море на основе предложений Египта, Индии и Турции.

Речь идет о восстановлении безопасного судоходства для торговых судов. Зеленский подчеркнул, что Украина готова обеспечить безопасность судоходства и продовольственные поставки, если Россия предпримет реальные шаги к деэскалации. После встречи с Дональдом Трампом украинский президент также выразил надежду на завершение войны к зиме.