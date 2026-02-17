Пассажирка рейса Астана – Алматы заявила о снятии с вылета и автоматическом перебронировании на более поздний рейс. Свою версию произошедшего она опубликовала в Threads, передает BAQ.KZ.

В авиакомпании позднее прокомментировали ситуацию, сославшись на производственную необходимость и замену воздушного судна.

По словам автора поста, билет на 15 февраля 2026 года на 18:00 (рейс КС-954) она приобрела заранее и одной из первых прошла онлайн-регистрацию, выбрав место.

«Я купила билеты на 15 февраля 2026 года на 18:00 (рейс КС-954) из Астаны в Алматы. Как только стала доступна онлайн-регистрация, я её прошла и выбрала себе место. Днём 15-го числа мне пришло сообщение о том, что мой рейс перебронирован с КС-954 на КС-996 в 19:25», — рассказала она.

Позже, по её словам, она решила проверить онлайн-табло столичного аэропорта и обнаружила, что посадка на первоначальный рейс всё же началась.

«Ближе к 16:30 я решила проверить онлайн-табло аэропорта Астаны, чтобы удостовериться, что мой рейс действительно перебронирован. Смотрю - а там уже началась посадка на мой первоначальный рейс, который должен был вылететь в 18:00. В панике я начала звонить в кол-центр, чтобы уточнить, почему мне перебронировали рейс, если мой изначальный рейс всё-таки вылетает», — отметила пассажирка.

В кол-центре, как утверждает автор публикации, ей сообщили о нехватке мест на борту.

«В кол-центре мне ответили, что из-за нехватки мест меня сняли с рейса и перенесли на другой - просто как вещь. По их словам, половину пассажиров оставили, а половину сняли (по какой схеме, почему именно меня?). Я задала вопрос, по какому принципу они выбирали, кого снять, а кого оставить. Отметила, что прошла онлайн-регистрацию заранее и забронировала место. В ответ услышала только: “Ну, так получилось”», — заявила она.

Также пассажирка сообщила, что новый рейс КС-996 был задержан с 19:25 до 21:05, а о переносе времени вылета, по её словам, сообщили незадолго до посадки. Во время ожидания, как утверждает автор поста, воду и питание пассажирам не предоставили.

В пресс-службе Air Astana пояснили, что причиной изменений стала замена воздушного судна.

«По производственной необходимости воздушное судно Airbus A321 было заменено на Airbus A320, то есть на самолет меньшей вместимости. В соответствии с тарифными правилами система автоматически перебронировала часть пассажиров на ближайшие рейсы при наличии свободных мест. При этом пассажиры со стыковочными рейсами не затрагиваются. Перебронированные пассажиры получают SMS-уведомление об изменении статуса билета. В качестве компенсации им предоставляется ваучер», — сообщили в авиакомпании.

В Air Astana также принесли извинения за причинённые неудобства.