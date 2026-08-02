Перенос складов Wildberries в Казахстан может привести к росту цен

Возможный перенос складов российского маркетплейса Wildberries в Казахстан может привести к удорожанию товаров и снижению объемов продаж. Об этом DW сообщил высокопоставленный источник в политических кругах Казахстана. По его словам, пока речь идет лишь о гипотетическом сценарии, поскольку официальных обращений от компании в адрес казахстанских властей не поступало.

Доставка товаров от казахстанских складов до потребителей в европейской части России удлинит транспортное плечо в разы. В условиях падающей покупательной способности населения в обеих странах это приведет к удорожанию товаров и падению объемов продаж, — заявил собеседник DW.

Источник также отметил, что в Казахстане сейчас нет свободных складов площадью более 100 тысяч квадратных метров, а основные логистические мощности сосредоточены в Алматы, Астане, Шымкенте и Караганде. В приграничных с Россией регионах таких объектов практически нет.

Кроме того, по его словам, власти Казахстана будут внимательно контролировать транзит товаров через свою территорию и не допустят поставок продукции двойного назначения в обход санкционных ограничений.