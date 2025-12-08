Специализированный межрайонный экономический суд области Абай рассмотрел дело о возврате государству средств, переплаченных за медицинский осмотр призывников, передает BAQ.KZ.

Поводом для разбирательства стали результаты проверки Военной прокуратуры Восточного региона, выявившей значительное расхождение между фактическим числом прошедших осмотр и объемами, указанными в договорах госзакупок. Общая сумма контрактов на 2023 и 2024 годы превышала 99 млн тенге, однако часть этих выплат, как установил суд, была произведена без законных оснований.

Проверка показала, что количество осмотренных призывников оказалось ниже, чем предусмотрено техническими спецификациями. Несмотря на это, акты выполненных работ были оплачены в полном объеме. В попытке оспорить претензии гособвинения поликлиника подала встречный иск, утверждая, что численные показатели в договорах были внесены ошибочно, а указанные объемы медицинских услуг — "мнимыми".

Суд, изучив материалы дела, не нашёл подтверждений тому, что спорные условия были включены в документы без намерения их исполнения. Наоборот, установлено, что договоры заключались и исполнялись сторонами два года подряд, что полностью опровергает доводы о мнимости сделки. Переплата, согласно позиции суда, является неосновательным обогащением и подлежит возврату государству.

По итогам рассмотрения иска Службы обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации суд обязал поликлинику выплатить 43,5 млн тенге в доход государства. Дополнительно с учреждения взыскана госпошлина. Во встречном иске поликлиники о признании условий договоров недействительными отказано. Решение вступило в законную силу.