Переплавить историю: В Семее демонтируют последний памятник Ленину

В Семее завершается городская эпоха пролетариата. Здесь начали демонтировать 15-метровый памятник Владимиру Ленину, который долгие годы оставался не только одним из самых высоких монументов страны, но и необычной туристической локацией. Семейский Ильич пережил несколько переездов, смену эпох, но коррозия вынудила его покинуть город. На месте, где лежат бронзовые останки мирового пролетариата, побывал корреспондент BAQ.KZ.

Минус достопримечательность

10 ноября в Семее приступили к демонтажу 15-метрового памятника Владимиру Ленину, установленного в сквере рядом с музыкальным училищем имени Мукана Тулебаева. Совпадение это или осознанный выбор даты, но работы начались практически сразу после очередной годовщины Октябрьской революции.

В первый день с бронзового Ильича сняли голову. На следующий день на земле рядом с ногами уже лежало его туловище. Рука, которая ещё совсем недавно указывала в светлую даль, теперь была устремлена в сторону частного сектора.

На постаменте остались три гвоздики. Кто-то принёс цветы, пока рабочие разбирали монумент. Возможно, это было прощание с бронзовым колоссом, который для нескольких поколений семейчан давно стал частью городского пейзажа. А для гостей Семея - неожиданной достопримечательностью, которую нечасто встретишь в экскурсионных маршрутах по современному Казахстану. Рядом с ним любили фотографироваться туристы.

Крепкий орешек

На месте демонтажа чувствуется масштаб конструкции. Рабочие рассказывают, что сооружение очень тяжёлое и основательное. И многие сначала не поверили в то, что памятник представляет угрозу из-за своей неустойчивости.

Как выяснилось, это не сплошная бронзовая фигура, как некоторые предполагают, глядя на памятник снизу. Внутри находится несущая конструкция - металлическая основа, своего рода каркас или штатив, к которому крепятся бронзовые листы, образующие скульптурный силуэт.

Поэтому демонтаж оказался не просто снятием огромной фигуры с постамента. Специалистам приходится разбирать сложную инженерную конструкцию, которая десятилетиями выдерживала собственный вес и воздействие окружающей среды.

Сквозь тёмно-серое покрытие фигуры проступает бронза. Особенно хорошо это видно на ботинках Ленина. Именно эти участки отполированы до характерного металлического блеска. Похоже, семейчане годами натирали бронзовые ботинки вождя на удачу. Рядом - следы менее доброжелательного отношения, оставленные баллончиками с краской. Это автографы любителей уличного творчества.

В 2023 году коммунисты за собственные средства покрасили памятник в чёрный цвет. А на днях выяснилось, что за внешней монументальностью скрывались технические проблемы. У Ильича оказался вполне земной повод покинуть своё место - техническое состояние металла и риск обрушения.

В городском акимате объяснили демонтаж результатами комиссионного обследования. По словам чиновников, поводом для него стали многочисленные обращения граждан. К проверке привлекли представителей профильных организаций и технических специалистов.

«Согласно официальному техническому заключению, у памятника выявили повреждения опорных узлов и опорной пластины, значительное коррозионное поражение металлических конструкций, сквозные трещины и зазоры. Совокупность дефектов привела к критическому снижению несущей способности конструкции и создала непосредственную угрозу обрушения скульптурных элементов», - прокомментировал городской отдел ЖКХ на своём официальном аккаунте, который после этого почему-то удалил этот пост.

Последняя ссылка товарища

Между тем у этого памятника была богатая биография. Его установили в Семее 5 ноября 1977 года на центральной площади. Его высота с постаментом составляла 18 метров. Бронзовый колосс простоял на всеобщем обозрении, заглядывая в окна акимата, почти 20 лет вплоть до 1995 года.

Затем его решили убрать из центра и перенесли на набережную Иртыша, за медицинский университет. Вместе с ним туда отправились и гипсовые товарищи - бюсты советских партийных и государственных деятелей.

Несколько лет вождь пролетариата и его сподвижники соседствовали с будущими врачами. Позднее и это место оказалось под угрозой исчезновения: в 2006 году территорией заинтересовались застройщики, здесь построили многоэтажный дом.

Скульптуры едва не отправились на городскую свалку. Но нашёлся местный предприниматель, который перевёз их в тихий сквер по соседству с музыкальным училищем имени Мукана Тулебаева. Так появилась знаменитая Аллея памяти - необычное для Казахстана собрание советской монументальной скульптуры под открытым небом. Но эта ссылка стала для них последней.

В 2023 году бюсты вывезли в неизвестном направлении. О том, где они находятся сейчас, и что с ними стало, горожанам не известно. В итоге от всей коллекции остался один большой Ильич, которого разбирают в эти дни.

В прежние годы здесь насчитывалось 16 изваяний Ленина, Кирова, Фрунзе, Маркса и других представителей советской эпохи. Десять из них изображали самого вождя. Безымянные бюсты стояли без опознавательных табличек: старшее поколение ещё могло вспомнить, кого именно запечатлели скульпторы, а молодёжь порой рассматривала их как загадочную коллекцию исторических персонажей.

Мы писали об их судьбе, когда в Семее развернулась дискуссия о сохранении Аллеи памяти.

Экскурсоводы Семея сожалеют об окончании скульптурной эпохи пролетариата, ведь у Аллеи была туристическая ценность.

«Вряд ли в Казахстане найдётся много мест, где можно было увидеть такую концентрацию советской монументальной скульптуры. Для одних это была возможность вспомнить прошлое, для других - редкая визуальная иллюстрация ушедшей эпохи. А для туристов - повод остановиться и сделать фотографию на фоне необычного для современного городского пространства ансамбля», - рассказали специалисты туристической отрасли Семея.

Художественная реинкарнация

В открытых источниках почти нет информации о создателе памятника. Нам удалось найти достоверные данные в газете «Иртыш» от 6 ноября 1977 года, где была опубликована целая полоса, посвящённая открытию в Семее этого колосса.

Его спроектировал и создал знаменитый советский скульптор Павел Иванович Бондаренко. Архитектурным оформлением площади и самого монумента занимался Рубен Аветисович Бегунц.

По сведениям публикации, Бондаренко работал над семипалатинским Лениным шесть лет. До этого он создавал монументальные изображения в Севастополе, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Тамбове. Семипалатинский был пятым в этом ряду.

Ирония заключается в том, что вскоре после завершения работы над памятником в Семее, Бондаренко взялся за другого героя советской эпохи - Юрия Гагарина, который в 1980 году был установлен на Ленинском проспекте. В его творческой копилке десятки монументальных композиций по всему СНГ.

Выходит, что в эти дни Семей расстаётся с произведением скульптора, чьё имя занимает заметное место в истории монументального искусства XX века.

По информации отдела ЖКХ, бронзовый Ленин должен уступить место новым образам. После демонтажа памятник планируют отправить на переплавку. Из полученного металла планируют создать другие скульптуры. Кто станет их авторами и где появятся будущие произведения пока неизвестно.