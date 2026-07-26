Переполненные классы: в Актау многодетная мать не может зачислить ребенка в школу у дома
В отделе образования заявили, что учебное заведение работает на пределе проектной мощности и свободных мест больше нет.
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Жительница Актау столкнулась с проблемой при попытке выстроить обучение всех своих детей в одном месте. Женщина не смогла оформить четвертого ребенка в общеобразовательную школу №32, расположенную в 19 микрорайоне, хотя трое старших детей уже посещают это заведение.
Как сообщает Lada.kz, по словам горожанки, семья специально покупала недвижимость в этом районе, рассчитывая на доступность инфраструктуры. Она выразила сомнение в правильности расчетов вместимости школы при её проектировании, а также предложила профильному ведомству провести ревизию списков учащихся, проверив наличие среди них детей с временной пропиской.
В Актауском городском отделе образования прокомментировали ситуацию, заявив о невозможности превышения установленных нормативов.
«На сегодняшний день проектная мощность школы №32 исчерпана полностью. Согласно нормам Министерства просвещения РК, зачисление в государственные организации образования проводится исключительно при наличии свободных мест. Делать исключения сверх лимита ведомство не имеет права», — пояснили в отделе образования.
В качестве альтернативы родительнице предложили варианты в соседних учебных заведениях района, где еще остаются вакантные места. В отделе добавили, что если в школе №32 освободится место, заявку семьи рассмотрят в первую очередь в порядке очереди.
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