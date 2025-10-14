Топливно-перерабатывающая отрасль Казахстана сохраняет положительную динамику. За девять месяцев 2025 года производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн, что составляет 110,1% к аналогичному периоду прошлого года.

"По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов или 100,7% к факту 2024 года", — отметил Ерлан Аккенженов.

Производство нефтегазохимической продукции составило 477,2 тыс. тонн (115,8% к прошлому году). План на 2025 год — 589,7 тыс. тонн, что соответствует 109,2% к фактическим показателям 2024 года. Объем производства сжиженного нефтяного газа достиг 2,3 млн тонн, что составляет 101,1% к уровню прошлого года.