Переработка нефти в России упала до минимума за более чем 20 лет

Объем переработки нефти в России в июле 2026 года снизился до 3,91 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года, свидетельствуют данные EA Analytics. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают более чем на 1,4 млн баррелей в сутки меньше.

По оценке Bloomberg, за последние 100 дней украинские военные нанесли около 50 ударов по российским объектам топливной инфраструктуры. В свою очередь Международное энергетическое агентство сообщает, что с начала мая атаки затронули более половины нефтеперерабатывающих мощностей России.

Под удары попали как минимум 24 из 34 крупных НПЗ, многие из которых принадлежат крупнейшим нефтяным компаниям страны. В июне российские заводы перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1,6 млн баррелей меньше, чем за тот же период 2025 года.