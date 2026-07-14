Переработка нефти в России упала до минимума за более чем 20 лет
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Объем переработки нефти в России в июле 2026 года снизился до 3,91 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года, свидетельствуют данные EA Analytics. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают более чем на 1,4 млн баррелей в сутки меньше.
По оценке Bloomberg, за последние 100 дней украинские военные нанесли около 50 ударов по российским объектам топливной инфраструктуры. В свою очередь Международное энергетическое агентство сообщает, что с начала мая атаки затронули более половины нефтеперерабатывающих мощностей России.
Под удары попали как минимум 24 из 34 крупных НПЗ, многие из которых принадлежат крупнейшим нефтяным компаниям страны. В июне российские заводы перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1,6 млн баррелей меньше, чем за тот же период 2025 года.
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