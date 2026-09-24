Доля переработки сельхозсырья достигла 64% в Казахстане

В Казахстане увеличивается объем переработки сельскохозяйственного сырья. Работа проводится в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Один из ключевых приоритетов – переход от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого в стране расширяются перерабатывающие мощности, внедряются современные технологии и развиваются производства последующих переделов.

Насколько выросла переработка

По основным видам сельскохозяйственного сырья – мясу, молоку, масличным культурам, кукурузе, рису и гречихе – доля переработки в 2023-2025 годах увеличилась с 35% до 64%.

К концу 2026 года этот показатель планируется довести до 70%.

В 2024–2026 годах на финансирование оборотных средств предприятий перерабатывающей отрасли направлено порядка 230 млрд тенге.

Сколько вложат в переработку зерна

В стране сформирован портфель из шести крупных проектов общей стоимостью около 4 млрд долларов. До 2029 года они должны обеспечить создание мощностей по переработке порядка 5,8 млн тонн зернового сырья ежегодно.

Проекты предусматривают выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, аминокислоты и кормовые компоненты.

Что происходит с производством биоэтанола

В 2025 году в Казахстане произведено 21 тыс. тонн биоэтанола. По сравнению с предыдущим годом объем производства увеличился в 2,2 раза.

Производство крахмалопродуктов достигло около 152 тыс. тонн, что на 28,2% больше показателя 2024 года.

За первое полугодие 2026 года произведено 67,5 тыс. тонн крахмалопродуктов. Более половины этой продукции направлено на экспорт.

Сколько предприятий работает в отрасли

В Казахстане сегодня действуют около 210 предприятий по переработке мяса и порядка 180 предприятий молочной отрасли.

В масложировой промышленности работает около 90 предприятий общей мощностью свыше 4,5 млн тонн сырья в год. Более 90% выращенного в стране подсолнечника перерабатывается внутри Казахстана.

Также расширяется производство мясных консервов, полуфабрикатов, кисломолочной и другой готовой продукции.

Какая цель поставлена к 2030 году

Одним из целевых показателей является увеличение к 2030 году доли переработанной продукции в аграрном экспорте до 70%.

Параллельно планируется реализовать шесть крупных проектов по глубокой переработке зерна с общей мощностью около 5,8 млн тонн сырья в год.

Развитие переработки позволяет более эффективно использовать отечественную сырьевую базу, увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплять взаимодействие между аграрным сектором и промышленностью.