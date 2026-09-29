Пересаженные сердца могут «молодеть» в организме молодых людей

Пересаженное сердце со временем может менять свой биологический возраст под влиянием организма нового владельца. Старые донорские сердца в организме молодых людей становились биологически моложе, а молодые сердца у пожилых реципиентов, наоборот, старели быстрее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nature.

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством специалиста по старению Джесси Поганика из Гарвардского университета.

Работа пока опубликована как препринт на bioRxiv и еще не прошла рецензирование.

Сердце подстраивается под возраст организма

Сначала ученые провели эксперименты на мышах. Молодым, взрослым и старым животным пересаживали дополнительные сердца от доноров разного возраста.

Через четыре-шесть месяцев исследователи изучили ткани и сравнили изменения метилирования ДНК примерно в 320 тысячах участков генома.

Анализ показал, что биологический возраст пересаженных сердец начал приближаться к возрасту организма, в котором они находились.

Молодые сердца в старых животных старели быстрее. Старые сердца в молодых организмах, напротив, демонстрировали признаки омоложения.

Похожий эффект нашли и у людей

Затем исследователи изучили образцы тканей после 11 трансплантаций сердца в больнице Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.

Возрастная разница между донором и реципиентом составляла от 8 до 24 лет в случаях, когда старое сердце пересаживали молодому человеку, и от 38 до 50 лет, когда молодое сердце получал пожилой пациент.

По словам Поганика, эффект оказался таким же, как у мышей. Биологический возраст пересаженных сердец смещался в сторону возраста нового владельца.

Ученые изучили и медицинские данные нескольких сотен пациентов через год после трансплантации.

Частота сердечных сокращений, толщина задней стенки сердца и способность переносить физическую нагрузку сильнее были связаны с возрастом реципиента, чем с возрастом донора.

При этом исследователи подчеркивают, что омоложение происходит не по всем параметрам. Часть возрастных изменений, вероятно, необратима.

Донорские сердца могут брать у более пожилых людей

Результаты могут повлиять на подход к отбору доноров.

Сейчас обычно рекомендуются сердца от людей младше 45 лет, хотя органы более старших доноров тоже рассматривают, если нет выраженного поражения коронарных артерий.

Авторы исследования считают, что биологическая адаптация пересаженного сердца может позволить шире рассматривать органы пожилых доноров и увеличить число доступных трансплантатов.

Это особенно актуально на фоне дефицита органов. В США в 2024 году провели 4 636 пересадок сердца, на 81,5% больше, чем в 2013 году, но сотни пациентов по всему миру по-прежнему умирают, не дождавшись операции.