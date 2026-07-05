Пересечение двух улиц частично перекроют в Астане
Участок закроют в связи с ремонтом.
Сегодня 2026, 15:16
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Сегодня 2026, 15:16Сегодня 2026, 15:16
134Фото: Pixabay.com
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар.
Как передает официальный сайт акимата Астаны, в связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 июля данный участок будет частично перекрыт.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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