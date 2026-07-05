Пересечение двух улиц частично перекроют в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, в связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 июля данный участок будет частично перекрыт.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.