Пересечение двух улиц частично перекроют в Астане

Участок закроют в связи с ремонтом.

Сегодня 2026, 15:16
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 15:16
Сегодня 2026, 15:16
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Фото: Pixabay.com

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, в связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 июля данный участок будет частично перекрыт.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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