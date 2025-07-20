20 июля в Астане временно ограничат движение на пересечении улиц Динмухамеда Кунаева и Туркестан. По данным Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, на участке будут вестись ремонтные работы, передает BAQ.KZ.

Движение автотранспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Водителей и пешеходов заранее предупреждают о возможных неудобствах.