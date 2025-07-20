  • 20 Июля, 04:56
  • BAIGENEWS

Пересечение двух улиц на левом берегу в Астане перекроют на один день

Движение будет ограничено из-за ремонта дорожного полотна.

Сегодня, 03:45
АВТОР
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pixabay Сегодня, 03:45
Сегодня, 03:45
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Фото: pixabay

20 июля в Астане временно ограничат движение на пересечении улиц Динмухамеда Кунаева и Туркестан. По данным Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, на участке будут вестись ремонтные работы, передает BAQ.KZ.

Движение автотранспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Водителей и пешеходов заранее предупреждают о возможных неудобствах.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении управления.

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