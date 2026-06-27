Пересечение улиц Достык и Сауран временно закроют на ремонт

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Достык/Сауран.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, в связи с этим с 09:00 часов 28 июня до 02:00 часов 29 июня данный участок будет частично перекрыт.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.