Пересечение улиц Достык и Сауран временно закроют на ремонт
Вчера 2026, 23:34
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Вчера 2026, 23:34Вчера 2026, 23:34
172Фото: Pixabay.com
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Достык/Сауран.
Как передает официальный сайт акимата Астаны, в связи с этим с 09:00 часов 28 июня до 02:00 часов 29 июня данный участок будет частично перекрыт.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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