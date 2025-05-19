В Мажилисе РК презентованы основные направления заключения Высшей аудиторской палаты к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов по исполнению доходной части бюджета за 2024 год отметил, что утвержденный план в объеме 16,1 трлн тенге был сокращен на 2 трлн тенге (12%) до 14,1 трлн. Однако по итогам года этот показатель также не достигнут – сумма неисполнения составила 609 млрд тенге.

Основным источником доходов остаются налоговые поступления. Они занимают 62,7% или 12,3 трлн тенге. При этом по сравнению с 2023 годом отмечается сокращение их доли на 5,1% или в абсолютном выражении на 604,6 млрд тенге.

"Почти половина расходов республиканского бюджета покрывается за счет трансфертов из Нацфонда и получаемых заемных средств. Эта растущая зависимость от других источников финансирования снижает финансовую стабильность и уже привела к проблемам с исполнением бюджета: из-за нехватки средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета в 2024 году не освоено 422 млрд тенге", - сказал член ВАП.

В 2024 году трижды вносились изменения в прогноз бюджетных параметров доходной части, что указывает на проблемы исполнения планов. В результате не было обеспечено исполнение прогноза доходов даже по пессимистическому сценарию.

В расходы республиканского бюджета изменения вносились 13 раз, что является рекордным количеством за последние 5 лет. В результате 26% расходной части бюджета (на 6,2 трлн тенге) была пересмотрена. Это может говорить о фокусировке на краткосрочных решениях в ущерб предсказуемости бюджетного планирования.

Одним из ключевых трендов 2024 года стало изменение в структуре финансирования инвестиций. Наблюдается снижение собственных инвестиций бюджета на 257 млрд тенге или на 7%.

В 2024 году в регионы из бюджета было суммарно перечислено 7 трлн тенге. Планировалось реализовать 912 проектов. Однако, по данным акиматов, по итогам года завершено только 449 проектов или 49%.

За прошлый год ВАП проведено 27 аудиторских мероприятий. По результатам выявлено нарушений на 862 млрд тенге, что на 65% больше, чем в 2023 году. В бюджет возвращено 135 млрд тенге (с наступившими сроками исполнения).

По материалам аудиторских проверок к административной ответственности привлечено 175 физических и юридических лиц, к дисциплинарной ответственности – 198 лиц.