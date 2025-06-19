Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Сената заявила, что пересмотр системы господдержки многодетным семьям не связан с дефицитом бюджета. По её словам, трансформация социальной политики направлена на внедрение принципа социальной справедливости, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметила Жакупова, трансформация социальной политики предусматривает внедрение принципа социальной справедливости в распределении социальных благ между казахстанцами.

"В соответствии с Конституцией все равны. Эта работа началась тогда, когда начались выявляться региональные диспропорции в обеспечении. Мы все знаем, что социальные пакеты в мегаполисах намного лучше, чем в отдалённых районах и сёлах, и чтобы обеспечить равный доступ к социальным благам, полностью пересматривается социальная политика. При этом никто не будет ущемлён, если он в чём-то нуждается и уход от категориального подхода, то есть, если у меня есть звание "многодетная мама" и рядом стоит мама, которая одна воспитывает ребенка, она не работает, и ей не хватает на ребёнка и так далее, то в приоритете должна быть как раз та мама, у которой не хватает средств, либо многодетная мама, у которой предостаточно средств? В этом и заключается принцип социальной справедливости", - пояснила министр.

Жакупова подчеркнула, что никто из реально нуждающихся не будет ущемлён, просто помощь начнёт распределяться не по званию, а по уровню обеспеченности семьи.

Министр сообщила, что пилотные проекты новой системы уже запущены в Шымкенте и Карагандинской области. Однако для масштабирования необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты.