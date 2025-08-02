В Минэнерго высказались насчет возможности пересмотра контрактов по добыче нефти на более выгодных для Казахстана условиях, передает BAQ.kz.

В ответе на официальный запрос нашей редакции профильное ведомство уточнило, что работа в этом направлении ведется в рамках стратегии и политики государства. Наша страна за первые шесть месяцев этого года добыла 34,5 миллиардов кубометров газа. Добыча нефти и газового конденсата по республике за этот же период оценивается в 49,9 миллионов тонн.

"Придается большое значение качественному и взвешенному подходу к формированию дальнейших решений для обеспечения соблюдения как действующих договорных обязательств, так и долгосрочных интересов страны. При этом отмечаем, что, учитывая конфиденциальный характер соглашений, так и содержание обсуждаемых факторов, влияющих на принятие решений по вопросу, разглашение какой-либо информации до выработки официальной позиции не представляется возможным", - рассказали в ведомстве.

А пока в стране наращивают мощности в других отраслях. К примеру, в сфере возобновляемых источников энергии. Сегодня в Казахстане работают 156 объектов ВИЭ, производящих свыше 3 ГВт электричества. По итогам прошлого года его доля составила 6,43% от общего объема производства. К 2030 году это значение хотят довести до 15%, а к 2050-му – до 50%, включая альтернативные источники энергии.

"До 2030 года предусмотрен ввод в эксплуатацию 91 проекта ВИЭ суммарной мощностью более 2,2 ГВт. Согласно утвержденному Плану проведения аукционных торгов на 2024–2027 годы, планируется размещение дополнительных 6,7 ГВт новых мощностей ВИЭ. В перспективе до 2035 года в рамках Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли предусмотрена реализация не менее 8,4 ГВт новых мощностей ВИЭ", - говорится в сообщении.

Сокращения количества и доли ВИЭ не рассматривается, заверили в ведомстве. Напротив, их роль в обеспечении устойчивости и надежности национальной энергетической системы будет возрастать. Важным направлением является интеграция ВИЭ с системами накопления энергии для повышения качества и бесперебойности электроснабжения.