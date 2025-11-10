Пересохшие водоёмы и судак в Европу: осуждены руководители "СПК Кызылорда Балык"
Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства ТОО "СПК Кызылорда Балык", передает BAQ.KZ.
В 2022 году должностные лица предприятия предоставили в таможенные органы недостоверные сведения, организовав экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза.
Для придания законного вида происхождению продукции предприятие оформляло фиктивные документы о покупке рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, фактически не имевших условий для разведения или выращивания рыбы. Водоёмы на территории хозяйств были полностью пересохшими, а грузовики, указанные в документации, не осуществляли перевозку и не имели холодильного оборудования, необходимого для транспортировки охлаждённой рыбы.
Кроме того, расследование выявило выписку фиктивных счетов-фактур и неправомерную выдачу ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.
Суд признал виновными учредителя предприятия Ерхатова А. и директора Кайыпназарову Л., назначив ограничение свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.
