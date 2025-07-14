На юге Сирии в провинции Сувейда произошли ожесточенные столкновения между боевиками-друзами и суннитскими племенами бедуинов. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, жертвами конфликта стали не менее 50 человек, включая мирных жителей и сотрудников сил безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Бои разгорелись в городе Сувейда, где проживают представители друзской общины. Среди погибших, по информации правозащитников, 34 друза, в том числе двое детей, 10 бедуинов и шестеро силовиков. Из-за продолжающихся боестолкновений перекрыта стратегическая трасса, соединяющая Сувейду с Дамаском.

Министерство внутренних дел Сирии подтвердило более 30 погибших и около сотни раненых. В регион направлены войска, которые, по заявлению властей, "приступят к прямому вмешательству для стабилизации обстановки, прекращения огня и задержания виновных".

На фоне насилия губернатор Сувейды Мустафа аль-Бакур призвал местных жителей к сдержанности, а религиозные лидеры друзов обратились к Дамаску с просьбой о вмешательстве и проведении реформ. Министерство образования Сирии было вынуждено отложить выпускные экзамены в регионе.

Это крупнейшее обострение в Сувейде с весны текущего года, когда в ходе аналогичных столкновений погибли десятки людей. Провинция остаётся ключевым регионом проживания друзской общины, чья численность до начала гражданской войны составляла около 700 тысяч человек.