Перевел деньги за процент и стал соучастником: как не попасть в схему дропперов
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«Просто прими деньги на карту и переведи дальше, за это получишь процент».
Такое предложение кажется легким заработком, но может закончиться уголовным делом. В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как обычный банковский перевод превращает человека в участника мошеннической схемы.
Дропперами называют людей, через чьи карты и счета мошенники прогоняют похищенные деньги. Сами преступники остаются в тени, а отвечать в итоге приходится владельцу карты.
В Казахстане за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. С 16 сентября 2025 года действует статья 232-1 Уголовного кодекса.
Вместе со специалистом ведущие отвечают на вопросы, которые волнуют многих. Можно ли стать дроппером, просто выручив знакомого с переводом? Почему нельзя передавать свою карту и доступ к счету посторонним? Как мошенники выводят деньги через чужие счета? И что делать, если на вашу карту внезапно пришли подозрительные деньги?
«Я просто перевел», «меня попросил знакомый», «я не знал, откуда эти средства».
Спасут ли такие объяснения от ответственности, тоже обсудили в выпуске.
Без сложных юридических терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, истории из юридической практики и понятные ответы.
А как считаете вы, должен ли человек отвечать за перевод чужих денег, если не знал, что участвует в мошеннической схеме?
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