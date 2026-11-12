Перевел деньги за процент и стал соучастником: как не попасть в схему дропперов

«Просто прими деньги на карту и переведи дальше, за это получишь процент».

Такое предложение кажется легким заработком, но может закончиться уголовным делом. В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как обычный банковский перевод превращает человека в участника мошеннической схемы.

Дропперами называют людей, через чьи карты и счета мошенники прогоняют похищенные деньги. Сами преступники остаются в тени, а отвечать в итоге приходится владельцу карты.

В Казахстане за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. С 16 сентября 2025 года действует статья 232-1 Уголовного кодекса.

Вместе со специалистом ведущие отвечают на вопросы, которые волнуют многих. Можно ли стать дроппером, просто выручив знакомого с переводом? Почему нельзя передавать свою карту и доступ к счету посторонним? Как мошенники выводят деньги через чужие счета? И что делать, если на вашу карту внезапно пришли подозрительные деньги?

«Я просто перевел», «меня попросил знакомый», «я не знал, откуда эти средства».

Спасут ли такие объяснения от ответственности, тоже обсудили в выпуске.

Без сложных юридических терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, истории из юридической практики и понятные ответы.

А как считаете вы, должен ли человек отвечать за перевод чужих денег, если не знал, что участвует в мошеннической схеме?