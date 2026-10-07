Переводы молодежи свыше 50 тысяч теңге могут потребовать биометрического подтверждения

В Казахстане предлагают усилить меры по предупреждению вовлечения молодежи в перевозку синтетических наркотиков и дропперство. С таким депутатским запросом выступил член фракции партии «Әділет» Дидарбек Дильдабек.

Запрос направлен Генеральному прокурору, министрам внутренних дел, науки и высшего образования, просвещения и в Агентство по финансовому мониторингу.

По данным Правовой статистики, в 2025 году зарегистрировано 8 280 наркопреступлений, осуждено 67 несовершеннолетних. За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 7 464 наркопреступления, осуждено 59 несовершеннолетних — 88% от показателя за весь прошлый год.

Отдельно депутат отметил проблему дропперства. На начало июня 2026 года из 214 подозреваемых по оконченным делам 159 были в возрасте от 18 до 29 лет, 140 из них не имели работы. По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала года пресечена деятельность 33 дропперских групп, через их счета проведено более 112 млрд теңге незаконных операций.

Дильдабек подчеркнул, что проблему необходимо решать не только уголовным преследованием, но и через профилактику, трудоустройство и социальную поддержку молодежи.

Фракция «Әділет» предлагает проводить в первые 15 дней учебного года разъяснительную работу с первокурсниками, усилить взаимодействие учебных заведений с правоохранительными органами и психологами, а также рассмотреть дополнительную биометрическую защиту переводов свыше 50 тыс. теңге для граждан от 14 до 22 лет.

Также предлагается наладить обмен информацией между банками, правоохранительными органами и учебными заведениями, использовать «Цифровую карту семьи» для выявления социально уязвимой молодежи и создавать для нее возможности легального заработка.