Получаете деньги на карту? В ноябре налоговая начнет считать по-новому

Получили на карту миллион теңге за три месяца? Само по себе это больше не повод для передачи сведений в налоговую по критерию мобильных переводов. В Казахстане повысили денежный порог, при котором поступления могут вызвать вопросы у органов государственных доходов. Теперь он составляет 1 557 000 теңге. Но сумма далеко не единственное условие. Разбираемся, какие переводы попадут под проверку, можно ли спокойно получать деньги от родственников и что делать, если налоговая все-таки заинтересовалась вашим счетом.

Изменения закреплены приказом министра финансов от 23 октября 2026 года № 718.

До этого для контроля мобильных переводов применялся денежный порог в размере 12 минимальных заработных плат, или 1 020 000 теңге в 2026 году. Теперь его заменили на 360 месячных расчетных показателей. По действующим значениям это 1 557 000 теңге.

Порог вырос на 537 тысяч теңге, почти на 53%.

Когда налоговая может заинтересоваться вашими переводами

Представим, что вы регулярно получаете деньги на личную банковскую карту. В одном месяце поступило 500 тысяч теңге, в другом 600 тысяч, в третьем еще 500 тысяч. Общая сумма составила 1,6 млн теңге.

Означает ли это, что налоговая обязательно начнет проверку? Нет.

По новым правилам должны одновременно совпасть три условия.

В течение каждого из трех последовательных календарных месяцев деньги поступают от 100 и более разных человек .

Общая сумма поступлений за эти три месяца превышает 1 557 000 теңге .

Переводы поступают на личный банковский счет, не предназначенный для предпринимательской деятельности.

Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, операции не соответствуют установленному критерию выявления возможного предпринимательского дохода.

Причем налоговая учитывает количество разных отправителей, а не число переводов.

Допустим, один человек отправил вам деньги 150 раз за месяц. Это по-прежнему один отправитель. А вот поступления от 110 разных людей за месяц уже соответствуют условию по количеству.

А если деньги приходили в октябре?

Здесь есть нюанс, который касается последних месяцев 2026 года.

Хотя новые правила вступают в силу в ноябре, повышенный порог будет действовать при оценке поступлений за весь четвертый квартал, то есть с 1 октября по 31 декабря.

Повышение денежного порога улучшает положение граждан. Поэтому при проверке поступлений за октябрь, ноябрь и декабрь будет применяться уже новая сумма в 1 557 000 теңге.

Получается, октябрьские переводы будут оценивать по повышенному порогу, несмотря на то что сам приказ принят позднее.

Три ситуации, в которых легко запутаться

Первая ситуация. За октябрь, ноябрь и декабрь на личную карту поступило 1,4 млн теңге. Каждый месяц деньги приходили от 120 разных человек.

По количеству отправителей условие выполнено, но сумма ниже нового порога. Значит, установленный критерий не срабатывает.

Вторая ситуация. За три месяца поступило 2 млн теңге. В октябре деньги отправили 110 человек, в ноябре 115, а в декабре 90.

Общая сумма превышает порог, но в декабре отправителей оказалось меньше 100. Поэтому все условия одновременно не выполнены.

Третья ситуация. В октябре деньги пришли от 110 человек, в ноябре от 120, в декабре от 130. За три месяца поступило 1,7 млн теңге.

В этом случае все три условия совпадают, если речь идет о поступлениях на личный счет. Банк должен передать предусмотренные сведения в органы государственных доходов.

Но даже здесь автоматического штрафа или начисления налога не возникает.

Переводы от родителей, друзей и родственников тоже проверят?

Казахстанцы по-прежнему могут отправлять деньги близким, помогать родителям, возвращать долги друзьям или собирать средства на общие расходы.

Такие поступления сами по себе не становятся предпринимательским доходом.

Налоговые органы интересует прежде всего ситуация, когда человек систематически получает на личный счет оплату за товары или услуги, но не оформляет соответствующую деятельность и не исполняет налоговые обязательства.

При этом наличие среди отправителей родственников или друзей само по себе не исключает поступления из банковской статистики. Если общий поток денег соответствует установленным критериям, налоговой может потребоваться объяснение их происхождения.

Поэтому следует различать обычные личные переводы и оплату за товары или услуги.

Например, человек регулярно продает одежду через социальные сети, а покупатели перечисляют деньги на его личную карту. Если поступления отвечают установленным критериям, такие операции могут привлечь внимание налоговых органов.

Но если родственники переводили деньги на семейные расходы, само по себе количество поступлений не делает их налогооблагаемым заработком.

Что произойдет, если банк передаст ваши данные

В Министерстве финансов разъясняют, что налоговый контроль проводится поэтапно.

Сначала банк передает сведения о гражданах, чьи операции соответствуют установленным условиям. По специальной форме в налоговые органы поступают индивидуальный идентификационный номер получателя и итоговая сумма поступлений за отчетный период.

Затем органы государственных доходов информируют человека о выявленных признаках получения доходов. Первоначальное извещение носит информационный характер и само по себе не требует ответа.

Если появятся основания для дальнейшей проверки, налоговая может провести камеральный контроль, сопоставив имеющиеся сведения с налоговой отчетностью.

При выявлении расхождений гражданину направят соответствующее уведомление. На его исполнение предусмотрено 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения.

Если человек согласен с выявленными расхождениями, он представляет необходимую налоговую отчетность. Если не согласен, может представить пояснения.

Могут ли заблокировать карту из-за частых переводов?

Само попадание под критерии контроля не дает налоговым органам основания автоматически приостанавливать расходные операции по банковскому счету.

Такая мера допускается при неисполнении уведомления по результатам камерального контроля в случаях и порядке, предусмотренных Налоговым кодексом.

Поэтому утверждения о том, что после 100 переводов карту сразу заблокируют, не соответствуют установленной процедуре.

Когда налоговая получит сведения за конец 2026 года

Банки передают сведения о поступлениях, отвечающих установленным критериям, ежеквартально.

Информацию за октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года необходимо представить не позднее 15 января 2027 года.

При этом с 2027 года денежный порог будут рассчитывать исходя из месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Поэтому сумма в 1 557 000 теңге относится к 2026 году. В дальнейшем она будет меняться вместе с месячным расчетным показателем.

Главное, что нужно понимать получателям мобильных переводов, государство не установило запрет на получение суммы свыше 1,5 млн теңге. Новый порог помогает определить операции, которые могут иметь признаки предпринимательского дохода.

А окончательный вопрос о налоговых обязательствах зависит от того, за что человек получал деньги, и от установленных в ходе контроля обстоятельств.