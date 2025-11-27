В Гвинее-Бисау (Западная Африка) через три дня после президентских выборов произошёл переворот, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Президент Умаро Сиссоко Эмбало сообщил, что был арестован военными в своём кабинете, одновременно были задержаны начальник Генштаба вооружённых сил, его заместитель и министр внутренних дел. Военные объявили о создании "Высшего военного командования восстановления порядка", закрытии границ страны и призвали население сохранять спокойствие.

Очевидцы сообщили о перестрелке возле президентского дворца и здания центральной избирательной комиссии в столице Бисау. Люди в военной форме заняли стратегические позиции на дорогах, ведущих к дворцу. События произошли примерно в час дня по местному времени.

Выборы президента и парламента прошли 23 ноября, по их итогам победу заявили и Эмбало, и его главный оппонент Фернандо Диас. Официальные результаты должны были быть объявлены 27 ноября. Гвинея-Бисау — небольшая страна с населением чуть более 2 млн человек, которая за последние 55 лет пережила девять переворотов и попыток переворота, включая два покушения на Эмбало.