На правительственном часе в понедельник прозвучало заявление о полном застое в обновлении подвижного состава для междугородних и межобластных пассажирских перевозок, передает BAQ.KZ. По словам депутата Мажилиса Болатбека Алиева, перевозчики лишены возможности закупать автобусы после введения Министерством промышленности и строительства ограничения на их прямой ввоз.

"Министерство промышленности ограничило ввоз этих транспортных средств. Перевозчик не может завозить автобусы напрямую. Раньше была возможность подобрать технику по доступной цене и завести самим, сейчас же рынок закрыт, и даже при наличии денег компании не могут просто пойти и купить транспорт", — отметил он.

Он заявил, что с 1 декабря 2024 года перевозчиков фактически заставляют приобретать автобусы только через одного канального поставщика, зарегистрированного в Казахстане.

"Если это новое, значит вы должны приобретать у представителя этой компании, которая находится в Казахстане. Этот механизм никто не может запустить - он не работает, ни одна компания не может пройти через эту схему. Это не упрощение, это барьер, и на практике это означает: хотите обновить парк - не можете, потому что механизм ноль, его невозможно реализовать", — сказал он во время выступления на правительственном часе.

Депутат отметил, что перевозчики потеряли даже возможность приобретать подержанный транспорт, который ранее мог допускаться к эксплуатации.

"Бушный транспорт, который можно было допускать, они не могут приобрести. Раньше хотя бы этот сегмент спасал рынок - кто не тянул новые машины, мог завести подержанные, пройти проверку и выйти на линию. Сейчас это тоже закрыто, и перевозчики оказались в положении, когда обновляться нельзя ни новым путём, ни через б/у", — подчеркнул мажилисмен.

Также во время выступления Болатбека Алиева обратился к правительственным структурам с требованием вмешаться.