Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца
Беспечность при перевозке чужих вещей может обернуться сроком.
Министерство внутренних дел продолжает работу по принципу "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора" был задержан 42-летний гражданин иностранного государства, прибывший рейсом из Пхукета. В ходе досмотра его багажа сотрудники по противодействию наркопреступности совместно с КНБ и таможенным постом "Жетісу" обнаружили шесть пакетов с высушенной марихуаной общим весом более 3 килограммов.
Предварительно задержанный признался, что согласился перевезти посылку за денежное вознаграждение, не проверив её содержимое, получив её от неизвестных лиц в Бангкоке.
"Перевозка чужих посылок может стать причиной уголовной ответственности, включая длительное лишение свободы", — подчеркнул и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
В ведомстве напоминают, что участие в перевозке подозрительных посылок всегда сопряжено с риском. "Призываем граждан проявлять бдительность и не становиться частью незаконного оборота наркотиков, так как это может привести к серьёзным правовым последствиям", — добавили в МВД.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
