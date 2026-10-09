Перевозки угля в Казахстане выросли на 900 тыс. тонн

За январь–сентябрь 2026 года железнодорожным транспортом перевезено свыше 77 млн тонн угля — на 900 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приоритетное внимание уделяется обеспечению внутренних потребителей и стабильным поставкам топлива в регионы в отопительный сезон.

На экспорт отправлено 24 млн тонн угля, что на 300 тыс. тонн превышает показатель прошлого года. По Казахстану перевезено более 53 млн тонн, прирост составил 600 тыс. тонн.

Поставки для энергетики и населения

С начала отопительного сезона, с 1 мая по 30 сентября, по стране перевезено 28 млн тонн угля. Объем соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Из них 25,8 млн тонн доставлено на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), еще 2,3 млн тонн направлено для коммунально-бытовых нужд.

Запасы угля на ТЭЦ страны находятся на нормативном уровне или превышают его. План поставок коммунально-бытового угля в регионы на май–сентябрь в объеме 2,3 млн тонн выполнен полностью.

На весь отопительный сезон предусмотрена поставка 7,3 млн тонн коммунально-бытового угля, включая перевозки автомобильным транспортом. Это на 154 тыс. тонн меньше прошлогоднего объема в связи с расширением газификации регионов.

Вагоны и оперативный контроль

Дефицита подвижного состава нет: заявки грузоотправителей обеспечиваются в полном объеме. Для перевозки угля задействовано около 18,5 тыс. вагонов АО «Қазтеміртранс». Общий парк полувагонов в оперировании составляет 27 тыс. единиц. В периоды пиковых нагрузок дополнительно формируется резерв до 3 тыс. полувагонов.

Для координации перевозок с начала отопительного сезона на площадке Министерства энергетики еженедельно проводятся заседания Республиканского штаба по перевозке коммунально-бытового угля.

Кроме того, в КТЖ действует Оперативный штаб, объединяющий более 60 специалистов центрального аппарата и территориальных подразделений. Он в круглосуточном режиме контролирует погрузку на угольных разрезах и доставку топлива в регионы страны.