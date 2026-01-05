В последние годы Казахстан переживает масштабный этап преобразований. Реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлены на модернизацию политических институтов, укрепление экономической стабильности и повышение социальной справедливости. Одним из ключевых принципов этой трансформации стал тезис о том, что развитие страны возможно только при активном участии самих граждан. Сегодня вовлеченность общества в строительство "Справедливого Казахстана" выходит за рамки лозунгов и приобретает реальное содержание. Подробнее в обзоре BAQ.kz.

Политическая модернизация: от вертикали власти к диалогу

Политический блок реформ стал фундаментом происходящих перемен. Введена смешанная избирательная система, перераспределены полномочия между ветвями власти, усилена роль парламента, смягчены требования к созданию партий.

По словам политолога Аслана Сейдахмета, речь идёт впервые за долгое время не о косметических, а об институциональных изменениях.

"Самое главное - участие граждан стало политически значимым фактором. Их голос сегодня ценится гораздо выше, чем раньше. Рост числа новых партий, расширение общественных советов, увеличение гражданских инициатив - всё это свидетельствует о постепенном и уверенном вовлечении общества в политические процессы", — отметил он.

Экономические реформы: конкурентность и сокращение монополий

Экономическая модернизация направлена на формирование открытой и справедливой деловой среды. Государство усиливает антимонопольное регулирование, реформирует систему госзакупок, пересматривает тарифную политику и внедряет механизмы более справедливого распределения национального дохода.

"Цель экономических реформ - устранить системные искажения, такие как монополизация, закрытость и чрезмерное влияние квазигосударственного сектора. Только конкурентная экономика может дать людям реальные возможности", — пояснила экономист Динара Кайыпбаева.

Рост малого и среднего бизнеса, цифровизация налоговой системы, внедрение инструмента "Открытый бюджет" позволяют гражданам контролировать экономические процессы.

Социальные реформы: снижение неравенства и защита уязвимых групп

Социальные изменения охватывают системы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, а также меры по поддержке семей и детей. Растут зарплаты учителей и врачей, увеличивается финансирование регионального развития, строятся новые школы и поликлиники.

"Самыми заметными для людей стали реформы в социальной сфере. Граждане начинают ощущать, что государство действительно стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи. Это повышает доверие к реформам в целом. Цифровизация социальных услуг также играет важную роль: она снижает коррупционные риски и делает распределение помощи более точным и справедливым", — сказал Аслан Сейдахмет.

Роль граждан: от наблюдателей — к участникам перемен

"Справедливый Казахстан" невозможен без активности граждан. За последние годы общественная вовлеченность значительно выросла:

• люди чаще участвуют в обсуждении законопроектов;

• расширяется практика общественного контроля;

• активизировалось волонтёрское движение.

"После январских событий у людей возникла надежда, что в стране начнутся серьёзные реформы. И часть изменений действительно произошла. Например, граждане сами избрали сельских акимов, сейчас выборы проходят в некоторых городах, вскоре будем выбирать акимов районов. Да, избирательные кампании проходят под контролем власти, независимым кандидатам участвовать непросто. Но такая возможность есть - это факт. Самая важная политическая реформа — появление новых партий. Но к этому до сих пор много бюрократических препятствий", — отметил политолог Казбек Бейсебаев.

Он также оценил, как работает концепция "Авторитетный Парламент - подотчётное Правительство".

"Страна перешла на единый часовой пояс. Это решило Правительство. А где был Парламент? Ведь это вопрос, напрямую влияющий на здоровье населения, и он должен был обсуждаться в парламентской плоскости. Поэтому говорить, что у нас сильный Парламент, я бы не стал", — добавил Бейсебаев.

Проблемы, которые ещё предстоит решить

Несмотря на прогресс, остаются вопросы, требующие системного решения:

• коррупционные риски по-прежнему высоки;

• региональное неравенство требует долгосрочных инвестиций;

• судебная реформа движется медленно;

• граждане ожидают быстрых результатов, хотя часть изменений требует времени.

По мнению экспертов, для успешности реформ необходимы не только политическая воля, но и устойчивые институциональные механизмы. "Справедливый Казахстан" - это не просто стратегия, а долгосрочный процесс, предполагающий участие каждого гражданина.

Казахстан переживает перезагрузку политической и экономической системы. Текущие реформы направлены на отказ от прежней модели управления и создание более открытой, справедливой и конкурентной среды.