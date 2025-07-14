  • 14 Июля, 13:30
  • BAIGENEWS

Перизат Кайрат отказалась признать вину в суде

Суд напомнил, что отказ от ответа не влияет на оценку их позиции, но раскаяние может смягчить наказание.

Сегодня, 11:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
169
Фото: Instagram

В ходе судебного заседания председательствующий судья разъяснил подсудимым Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, что признание вины или её отрицание на данном этапе не является обязательным и не может быть истолковано в их ущерб, передает BAQ.KZ.

"Суд разъясняет, что вы вправе отказаться отвечать на вопрос о признании вины. Ваш отказ не будет трактоваться как доказательство вашей виновности. Вместе с тем, признание вины и чистосердечное раскаяние являются обстоятельствами, смягчающими наказание. Вы можете мотивировать свой ответ", — отметил судья.

В ответ на вопрос о признании предъявленного обвинения, Перизат Кайрат заявила:

"Уважаемый судья, я не согласна с обвинительным актом. Я не признаю предъявленные необоснованные обвинения. Позже всеми фактами я буду отбиваться"

Подсудимая Гайни Алашбаева также заявила об отрицании своей вины.

Суд подтвердил, что ранее на предварительном слушании был установлен порядок дачи показаний. 

Самое читаемое

Наверх