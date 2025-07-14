Перизат Кайрат отказалась признать вину в суде
Суд напомнил, что отказ от ответа не влияет на оценку их позиции, но раскаяние может смягчить наказание.
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В ходе судебного заседания председательствующий судья разъяснил подсудимым Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, что признание вины или её отрицание на данном этапе не является обязательным и не может быть истолковано в их ущерб, передает BAQ.KZ.
"Суд разъясняет, что вы вправе отказаться отвечать на вопрос о признании вины. Ваш отказ не будет трактоваться как доказательство вашей виновности. Вместе с тем, признание вины и чистосердечное раскаяние являются обстоятельствами, смягчающими наказание. Вы можете мотивировать свой ответ", — отметил судья.
В ответ на вопрос о признании предъявленного обвинения, Перизат Кайрат заявила:
"Уважаемый судья, я не согласна с обвинительным актом. Я не признаю предъявленные необоснованные обвинения. Позже всеми фактами я буду отбиваться"
Подсудимая Гайни Алашбаева также заявила об отрицании своей вины.
Суд подтвердил, что ранее на предварительном слушании был установлен порядок дачи показаний.
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