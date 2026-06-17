Депутат Мажилиса Азат Перуашев прокомментировал решение сложить полномочия председателя партии "Ак жол", передает BAQ.KZ.

"Я все-таки четыре раза уже был депутатом. С точки зрения реализации тех вопросов, которые хотел поднимать перед правительством, я считаю, что в значительной степени реализовался как политик. Если мои коллеги сочтут, что мой опыт, мои взгляды и мои подходы еще будут нужны, я готов это обсудить", – сказал Перуашев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, он продолжит оставаться членом партии и помогать своим соратникам, даже если не войдет в состав Курултая.

"Первое: я в любом случае остаюсь членом этой партии, в которую вложил большую, красивую и, на мой взгляд, достаточно значимую часть моей жизни. И практически многие части программы, которую реализует “Ак жол”, – это и мои личные убеждения. Поэтому я в любом случае буду помогать моим соратникам, моим единомышленникам в их дальнейшей работе столько, сколько будет нужно, даже если не окажусь в составе Курултая – ничего страшного. Надо дать возможность многим нашим коллегам. Вы знаете, ведь партии “Ак жол” в следующем году исполняется 25 лет. И есть много членов партии, в том числе из филиалов, которые были в этой партии до меня, но до сих пор так и не стали депутатами парламента. Я думаю, что надо дать возможность многим из наших коллег, которые не меньше меня вложили в эту партию, тоже реализоваться", – отметил Перуашев.

Перуашев также сообщил, что кандидатуру Дании Еспаевой к руководящей роли в партии готовили с января этого года. По его словам, решение по партийному списку Курултая принимает съезд, поэтому окончательный состав будет определяться самой партией.

Напомним, 13 июня на съезде политической организации многолетний председатель партии Азат Перуашев объявил о сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил необходимостью обновления руководящих кадров и важностью регулярной сменяемости власти внутри партийной системы.

Читай также: Перуашев: малый бизнес выталкивают из машиностроения