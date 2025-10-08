Первая казашка в космосе: Дана Карагусова совершила суборбитальный полет с Blue Origin
Это один из туристических космических полётов Blue Origin.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Предприниматель из Казахстана Дана Карагусова стала первой казашкой, побывавшей в космосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". 8 октября ракета New Shepard компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом, успешно совершила суборбитальный полёт с шестью участниками на борту.
В состав экипажа вошли: Дана Карагусова (Казахстан), Джефф Элджин, Клинт Келли III, Аарон Ньюман, украинский инвестор Виталий Островский и Уилл Льюис, о котором компания не раскрыла подробностей. По данным Blue Origin, ракета поднялась на высоту более 100 километров, достигнув линии Кармана — условной границы с космосом. Запуск состоялся в 18:38 по времени Астаны, а возвращение капсулы с экипажем на Землю — в 19:31.
Мы только что завершили наш 36-й полет по программе New Shepard, — сообщили в пресс-службе компании.
Миссия стала очередным этапом программы туристических космических полётов Blue Origin, в рамках которой ранее в космос поднимались сам Безос, актёр Уильям Шатнер и другие известные личности.
Дана Карагусова — основатель маркетингового холдинга FirstMediaGroup, благодаря которому в Казахстан приезжали Дженнифер Лопес и Backstreet Boys. Кроме того, она — опытная альпинистка, покорившая Эльбрус и Килиманджаро. По оценкам Blue Origin, стоимость суборбитального полёта для космических туристов составляет около $500 тысяч.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ – эксперт