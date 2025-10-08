Предприниматель из Казахстана Дана Карагусова стала первой казашкой, побывавшей в космосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". 8 октября ракета New Shepard компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом, успешно совершила суборбитальный полёт с шестью участниками на борту.

В состав экипажа вошли: Дана Карагусова (Казахстан), Джефф Элджин, Клинт Келли III, Аарон Ньюман, украинский инвестор Виталий Островский и Уилл Льюис, о котором компания не раскрыла подробностей. По данным Blue Origin, ракета поднялась на высоту более 100 километров, достигнув линии Кармана — условной границы с космосом. Запуск состоялся в 18:38 по времени Астаны, а возвращение капсулы с экипажем на Землю — в 19:31.

Мы только что завершили наш 36-й полет по программе New Shepard, — сообщили в пресс-службе компании.

Миссия стала очередным этапом программы туристических космических полётов Blue Origin, в рамках которой ранее в космос поднимались сам Безос, актёр Уильям Шатнер и другие известные личности.

Дана Карагусова — основатель маркетингового холдинга FirstMediaGroup, благодаря которому в Казахстан приезжали Дженнифер Лопес и Backstreet Boys. Кроме того, она — опытная альпинистка, покорившая Эльбрус и Килиманджаро. По оценкам Blue Origin, стоимость суборбитального полёта для космических туристов составляет около $500 тысяч.