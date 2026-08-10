Первая книга вышла после смерти: малоизвестные факты об Абае

Сегодня, 10 августа, в Казахстане отмечают День Абая. В этом году исполняется 181 год со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, просветителя и композитора Абая Кунанбаева. BAQ.KZ собрал интересные факты о жизни и творчестве мыслителя, которые известны далеко не всем.

Первая книга Абая вышла уже после его смерти

Абай Кунанбаев умер в 1904 году. Первый сборник его произведений был опубликован лишь спустя пять лет – в 1909 году в Санкт-Петербурге.

Большой вклад в подготовку книги внесли Какитай Ыскакулы, Турагул Абайулы и Мурсейит Бикеулы, который переписывал произведения поэта от руки. После смерти Абая его родственники начали собирать и систематизировать оставшееся литературное наследие.

Таким образом, поэт так и не увидел, как его произведения были изданы отдельной книгой и стали широко распространяться среди читателей.

Стихи Абая девушки увозили с собой в приданом

До появления печатных сборников произведения Абая распространялись преимущественно в рукописях. Мурсейит Бикеулы неоднократно переписывал стихи поэта в специальные тетради.

В материалах, посвященных наследию Абая, говорится, что казахские девушки заказывали рукописные копии его произведений и, выходя замуж, увозили их с собой вместе с приданым.

Этот факт показывает, насколько популярны были стихи Абая еще в конце XIX – начале XX века, когда тиражи книг оставались небольшими. По сути, произведения поэта переходили из рук в руки задолго до массового печатного издания.

«Жаз» впервые опубликовали не под именем Абая

Абай не всегда стремился публиковать свои произведения под собственным именем.

Его известное стихотворение «Жаз», написанное в 1886 году, в 1889 году было опубликовано в «Дала уалаятының газеті» под именем Кокбая Жанатайулы.

По воспоминаниям Кокбая, Абай предложил ему описать в стихах жизнь аула. Однако вариант ученика не удовлетворил поэта, после чего он сам написал произведение на эту тему. Так одно из наиболее известных стихотворений казахской литературы впервые дошло до читателей не под именем своего настоящего автора.

С возрастом характер Абая менялся

Представление об Абае исключительно как о мыслителе, который давал наставления другим, не совсем полно. Он сам на протяжении жизни менялся и стремился к внутреннему развитию.

В интервью BAQ.KZ исследователь Сабит Жамбек приводил воспоминания Турагула Абайулы. По его словам, в молодости Абай был прямолинейным и мог открыто сказать человеку о качествах, которые ему не нравились.

С возрастом, по мере расширения знаний и мировоззрения, характер поэта становился мягче. В этом исследователь видит подтверждение одной из ключевых идей Абая: человек способен менять себя благодаря воспитанию, знаниям и работе над собой.

«Казахская мотивация» XIX века

Сегодня большой популярностью пользуются книги о саморазвитии, дисциплине, труде и достижении целей. Однако многие похожие идеи Абай сформулировал еще в XIX веке, адаптировав их к реалиям казахского общества.

Поэт призывал избавляться от пустого тщеславия, бессмысленного времяпрепровождения и мстительности, стремиться к знаниям, ремеслу и честному труду.

Для Абая одним из главных способов изменить свою жизнь были образование, действие и способность зарабатывать трудом. Поэтому многие его мысли сегодня можно рассматривать как размышления о личном развитии, культуре труда и ответственности.

Абай умел «читать» человеческий характер

Одна из особенностей творчества Абая – точное описание внутреннего состояния человека.

Сабит Жамбек называет поэта одним из тонких психологов своего времени. Например, в стихотворении «Қызарып, сұрланып» Абай описывает встречу двух молодых людей не только через их действия, но и через смущение, волнение, паузы и неспособность сразу подобрать слова.

Поэт не ограничивался констатацией чувства. Он передавал его через выражение лица, движения, молчание и внутреннее напряжение, создавая полноценную психологическую сцену.

Абай не одобрял бездействие из-за переживаний

Абай не отрицал, что человек может столкнуться с тяжелыми переживаниями и жизненными трудностями. Однако, по его представлениям, нельзя надолго оставаться в этом состоянии.

Сабит Жамбек отмечал, что поэт критиковал ситуацию, когда человек замыкается в тревоге и не пытается найти выход.

Для Абая было недостаточно просто осознать проблему – важно было действовать и искать способ изменить обстоятельства.

Он считал, что образование способно изменить человека

В произведениях Абая знания рассматриваются не просто как способ стать грамотнее.

Наука и образование, по его представлениям, способны менять мировоззрение, характер и образ жизни человека. Абай исходил из того, что личность не остается неизменной с рождения и может формировать себя через воспитание и знания.

С этой идеей связано и его представление о «толық адам» – «целостном человеке». Совершенство личности определяется не статусом, а разумом, трудолюбием, нравственностью и постоянной работой над собой.

Абай был требовательным наставником

Из воспоминаний Кокбая Жанатайулы следует, что Абай был для окружавших его молодых поэтов не только наставником, но и строгим литературным критиком.

Он указывал на слабые места произведений, а иногда сам писал стихотворение на ту же тему, показывая, как можно раскрыть ее иначе. С такой творческой средой связывают в том числе историю появления «Жаз» и стихотворения «Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ».

Таким образом, вокруг Абая сформировалась своеобразная литературная школа: авторы читали произведения друг друга, обсуждали их, спорили, дорабатывали тексты и учились друг у друга.

Почему Абай остается актуальным

С эпохи Абая прошло более полутора веков, однако многие поднятые им темы по-прежнему остаются актуальными. Образование, труд, ответственность, человеческий характер, отношения между людьми, тревога, стремление к знаниям и самовоспитание продолжают обсуждаться и сегодня.

Поэтому наследие Абая можно воспринимать шире школьной программы. Он был не только поэтом, но и мыслителем, который внимательно исследовал человеческую природу, требовательным наставником и наблюдателем, точно замечавшим проблемы своего общества.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая и отметил, что в этом году памятная дата совпала с масштабными преобразованиями в стране.