Первая национальная школа имени Абая готовится к открытию в Алматы
Учебное заведение может стать международным интеллектуальным центром, объединяющим сеть школ великого мыслителя.
В Алматы завершается строительство первой в стране национальной школы имени Абая, передает BAQ.KZ. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. Бывшая Республиканская специализированная средняя школа-интернат для одарённых детей с углублённым изучением казахского языка и литературы после масштабной трансформации получит новое название — "Абай Ұлттық мектебі".
История школы берёт начало в конце 1950-х годов. За семь десятилетий она пережила немало событий и воспитала известных деятелей искусства, общественных и государственных лидеров.
По замыслу инициаторов проекта, новая национальная школа станет не просто современным образовательным учреждением, но и международным интеллектуальным хабом — площадкой для разработки и апробации инновационных учебных программ, передовых воспитательных методик и моделей внеурочной деятельности.
Имя Абая – это интеллектуальный бренд Казахстана на международной арене. Поэтому эта школа станет не просто современным учебным заведением, но и международным интеллектуальным хабом, где будут разрабатываться и апробироваться новые образовательные программы, передовые воспитательные методики и модели внеурочной деятельности, — написал министр.
В стране сегодня работают около 200 школ, носящих имя великого казахского поэта и мыслителя, а в Турции действуют ещё две. В будущем "Абай Ұлттық мектебі" планируют превратить в методический и научный координационный центр для всех этих учебных заведений.
