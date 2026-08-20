Первая ракетка мира сенсационно вылетела с турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати. В матче 1/8 финала белорусская теннисистка уступила представительнице Чехии Саре Бейлек, занимающей 35-е место в рейтинге WTA.

Соболенко считалась фаворитом встречи, однако проиграла в двух сетах – 6:7 (7:9), 4:6. Матч продолжался 1 час 57 минут.

Таким образом, лидер мирового рейтинга покидает турнир еще до четвертьфинала. Бейлек продолжит борьбу за титул и в следующем раунде встретится с американкой Мэдисон Киз, занимающей 24-е место в мировом рейтинге.

Победительница турнира в Цинциннати получит 1 086 220 долларов призовых и 1000 рейтинговых очков.

Тем временем казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. В матче 1/8 финала вторая ракетка мира обыграла россиянку Диану Шнайдер, занимающую 14-е место в рейтинге WTA, – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Выход в четвертьфинал уже принес Рыбакиной 154 210 долларов призовых и 215 рейтинговых очков.

Для казахстанки это уже шестой четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в нынешнем сезоне и третий в карьере в Цинциннати.