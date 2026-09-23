Первая российская вакцина от ВПЧ может появиться в Казахстане

Первую российскую вакцину против вируса папилломы человека готовят к выходу на рынок Казахстана. Документы на регистрацию препарата уже поданы, разрешение ожидают получить с конца 2026 года по первый квартал 2027-го, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Разработчик вакцины «Нанолек» одновременно подал регистрационные досье в Казахстане, Беларуси, Армении и Кыргызстане.

Сам препарат уже выпущен в гражданский оборот в России. Первая партия объемом 30 тысяч доз должна поступить в российские медучреждения в конце сентября. До конца года компания рассчитывает произвести 600 тысяч доз, а после запуска второго производственного участка мощности должны превысить 3 млн доз в год.

Новая вакцина четырехвалентная. Она предназначена для профилактики ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18 и зарегистрирована для людей от 9 до 45 лет.

Полный цикл производства запустили в октябре 2025 года в Кировской области. Препарат разработали компании «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Производство включает весь путь от получения антигенов до выпуска готовой лекарственной формы.

ВПЧ связан с развитием ряда онкологических заболеваний. Вакцинация снижает риск предраковых поражений и рака шейки матки.

Если регистрация пройдет по плану, российская вакцина сможет выйти на казахстанский рынок уже в ближайшие месяцы.