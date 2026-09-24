Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі. Фоторепортаж

Во Дворце независимости в Астане прошла первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Впервые на одной площадке собрались 126 членов Совета – представители этнокультурных и общественных объединений, некоммерческих организаций, маслихатов и общественных советов со всех регионов страны.

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли также известные общественные деятели, бывшие депутаты, представители бизнеса, спорта и других сфер.

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Состав Совета был утвержден указом Президента 22 сентября. По закону места в нем распределены поровну между тремя группами: по 42 представителя этнокультурных объединений, общественных и других некоммерческих организаций, а также маслихатов и общественных советов регионов, Астаны и городов республиканского значения.

Перед началом первой сессии члены Қазақстан Халық Кеңесі собрались во Дворце независимости. Участники приветствовали друг друга, общались в кулуарах и делали совместные фотографии.

В ожидании начала заседания представители разных регионов, общественных и этнокультурных объединений обменивались мнениями и обсуждали предстоящую работу нового органа. На площадке собрались политики, общественные деятели, представители бизнеса, спорта и гражданского сектора.

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

На заседании выступил Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначил основные направления работы нового органа и остановился на актуальных вопросах развития страны.

Фото:BAQ.KZ/Артем Чурсинов

В частности, речь шла об укреплении общественного согласия и единства, роли государственного языка, развитии регионов, качестве строительства и дорог, подготовке кадров и участии граждан в жизни страны.

Первая сессия стала первым заседанием нового конституционного органа после утверждения его состава.