В Великобритании на аукционе выставят скрипку, принадлежавшую Альберту Эйнштейну. Музыкальный инструмент оценили в £200–300 тысяч ($270–405 тысяч), передает BAQ.KZ cо ссылкой на сайт аукционного дома Dominic Winter. Торги состоятся 8 октября.

Эйнштейн приобрёл эту скрипку в Германии в середине 1890-х годов — незадолго до учёбы в Цюрихской политехнической школе. Позже, эмигрируя в США после прихода к власти нацистов, он оставил её вместе с другими личными вещами коллеге-физику Максу фон Лау. В числе этих реликвий были также велосипед и книга по философии, подаренная юному Эйнштейну отцом. Спустя два десятилетия фон Лау передал их поклоннице учёного Маргарете Хоммрих, в семье которой они хранились более 70 лет. Теперь их на торги решила выставить праправнучка Хоммрих.

Кроме скрипки, под молоток пойдут седло от велосипеда Эйнштейна (оценка — £50 тысяч) и философский трактат 1843 года издания с его пометками на полях (£3 тысячи). Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по настоянию матери и сохранил увлечение музыкой на всю жизнь. Он нередко исполнял для друзей произведения Моцарта, Баха и Бетховена, а также играл в минуты раздумий, утверждая, что музыка помогает ему мыслить. Все свои скрипки учёный называл "Лина".