В Северо-Казахстанской области стартовала реализация закона об амнистии в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан. В рамках акта гуманизма из учреждения №51 были освобождены девять осуждённых, ставших первыми, кто покинул стены колонии по новому закону, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по СКО, освобождённые граждане подпали под амнистию в соответствии с установленными критериями: статья, поведение в колонии, срок наказания и смягчающие обстоятельства.

Большинство из них были осуждены по статье за кражу. Самому старшему — 49 лет. Один из освобождённых должен был находиться под стражей ещё 8 месяцев.

По данным УИС, в настоящее время в исправительных учреждениях области содержится более 1700 осуждённых, из которых около 250 подпадают под действие закона об амнистии. Все дела рассматриваются в индивидуальном порядке.

Руководство учреждения подчёркивает, что каждое решение об освобождении принимается строго в рамках закона и после всесторонней правовой оценки. Для освобождённых предусмотрена поддержка в социальной адаптации, взаимодействие с органами пробации, а также содействие в трудоустройстве через центры занятости.

Закон об амнистии охватывает определённые категории лиц, не совершавших тяжких и особо тяжких преступлений, и стал частью масштабной гуманитарной инициативы государства.