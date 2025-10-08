Первая за 40 лет механизированная очистка Фурмановского канала продолжается
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области продолжается масштабная механизированная очистка Фурмановского обводного канала — первой за 40 лет. Этот канал направляет воды реки Шу в Созакский район Туркестанской области. На сегодняшний день очищен участок протяжённостью 52 км, передает BAQ.KZ.
В работах задействована специализированная техника, включая восемь гусеничных экскаваторов и два погрузчика. К началу природоохранных попусков планируется очистить более 70 км канала.
Механизированная очистка повысит эффективность природоохранных мероприятий на реке Шу и улучшит экологическую обстановку в Созакском районе. Напомним, что с сентября прошлого года по апрель текущего года в этот район было направлено более 1,5 млрд кубометров воды.
Пропускная способность Фурмановского обводного канала составляет 45–50 кубометров в секунду, а его общая длина — 120 км. Канал проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района.
Местные жители отмечают важность проводимых работ.
"Фурмановский обводной канал очень важен для нас. Он служит водопоем для скота, питает сады и пастбища. Сейчас ведётся очистка канала от двухметрового слоя почвы и восстановление прибрежных территорий. Надеемся, что работа, проводимая при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации, принесёт пользу жителям Сарысуского и Созакского районов", — сообщил житель Мойынкумского района Темирлан Акбалаев.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- В Семее сгорел маршрутный автобус
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе