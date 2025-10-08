В Жамбылской области продолжается масштабная механизированная очистка Фурмановского обводного канала — первой за 40 лет. Этот канал направляет воды реки Шу в Созакский район Туркестанской области. На сегодняшний день очищен участок протяжённостью 52 км, передает BAQ.KZ.

В работах задействована специализированная техника, включая восемь гусеничных экскаваторов и два погрузчика. К началу природоохранных попусков планируется очистить более 70 км канала.

Механизированная очистка повысит эффективность природоохранных мероприятий на реке Шу и улучшит экологическую обстановку в Созакском районе. Напомним, что с сентября прошлого года по апрель текущего года в этот район было направлено более 1,5 млрд кубометров воды.

Пропускная способность Фурмановского обводного канала составляет 45–50 кубометров в секунду, а его общая длина — 120 км. Канал проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района.

Местные жители отмечают важность проводимых работ.