Первая женщина-кандидат в президенты и экс-депутаты: кто идет на выборы от "Ақ жол"

Демократическая партия "Ақ жол" утвердила список кандидатов на выборы из 63 человек – это экс-депутаты, предприниматели, представители экспертного сообщества и общественные деятели из разных регионов страны. BAQ.KZ изучил список кандидатов и подготовил топ-5 самых известных персон партии.

Дания Еспаева – за поддержку бизнеса и расширение возможностей женщин

Фото: пресс-служба Мажилиса

Дания Еспаева – председатель Демократической партии "Ақ жол", экс-депутат Мажилиса.

До прихода в политику Дания Еспаева много лет работала в финансовой сфере. Поэтому значительная часть ее политической деятельности связана с экономикой, банковским сектором, поддержкой предпринимательства и совершенствованием механизмов финансирования малого и среднего бизнеса.

Еспаева стала первой женщиной – лидером действующей политической партии в Казахстане. В 2019 году она вошла в политическую историю страны, став первой женщиной, выдвинутой кандидатом в президенты Казахстана.

Руководство партией ей передал Азат Перуашев, который возглавлял "Ақ жол" почти 15 лет.

"При такой команде, я думаю, сказать "страшно" – нет. Это не страшно. Это ответственно. Ответственно соответствовать этой команде. Для меня важно, чтобы после ухода Перуашева я была не менее эффективным руководителем партии и сохранила достигнутые результаты. Второе – я не должна допустить раскола партии. Сегодняшний съезд показал, что руководители наших филиалов меня поддерживают", – сказала она.

Кроме того, Еспаева отметила, что в список кандидатов в депутаты Курултая вошли опытные члены партии с устоявшейся позицией и профессиональными навыками.

"Мы не пригласили тех, кто сегодня или вчера пришел в партию только ради того, чтобы попасть в этот список. Думаю, это честный и справедливый подход. Звезд не будет. Все звезды – это наши кандидаты. За каждого из них могу сказать, что это приверженцы нашей политики, патриоты своей страны, которые хотят, чтобы экономика Казахстана процветала. Список получился солидным, достойным и, самое главное, профессиональным. Это люди с устоявшейся идеологией", – заявила она.

Азат Перуашев – за развитие промышленности, предпринимательства и экономическую свободу

Фото: пресс-служба Ак жола

Азат Перуашев – экс-председатель Демократической партии "Ақ жол", экс-депутат Мажилиса VIII созыва.

Основные темы, которые он поднимает в публичном пространстве, связаны с защитой отечественных производителей, поддержкой малого и среднего бизнеса, развитием промышленности, ограничением государственного участия в экономике и созданием условий для честной конкуренции.

На съезде партии Азат Перуашев отметил, что «мы не просто стоим на пороге перемен, мы уже находимся в потоке событий, меняющих сегодняшнюю реальность».

"Жизнеспособная политическая организация должна быть готова развиваться вместе со всей нацией. Демократическая партия "Ақ жол" неоднократно доказывала свой иммунитет к идеям и действиям, чуждым нашей культуре и ценностям. Точно так же важна способность партии идти в ногу со временем и воспринимать новые позитивные импульсы", – подчеркнул Перуашев.

Он также выступает за развитие промышленной кооперации. В январе 2026 года в Карагандинской области он ознакомился с проектом создания промышленного кластера вокруг металлургического предприятия Qarmet. Проект предусматривает размещение производств малого и среднего бизнеса и их включение в цепочки выпуска готовой продукции.

"Это начинание может стать глобальным примером взаимодействия крупнейших компаний с малым и средним бизнесом", – отметил Перуашев.

Ерлан Барлыбаев – за поддержку бизнеса и отечественного производства

Фото: пресс-служба Мажилиса

Ерлан Барлыбаев – заместитель председателя Демократической партии "Ақ жол" и экс-депутат Мажилиса VIII созыва.

Одним из ключевых направлений его работы остается поддержка малого и среднего бизнеса. Политик выступает за развитие отечественного производства, поддержку аграриев, совершенствование налоговой политики и расширение рынков сбыта казахстанской продукции.

Одной из его инициатив стало предложение развивать международный франчайзинг как инструмент интеграции отечественного бизнеса в мировые производственные цепочки.

"Ақ жол" предлагает Правительству поддержать международный франчайзинг как инструмент по встраиванию малого и среднего бизнеса в глобальные сети производства и сбыта продукции", – заявил Барлыбаев.

Барлыбаев также выступает за усиление контроля над использованием природных ресурсов. В одном из депутатских запросов он предложил обязать крупных недропользователей раскрывать отчетность.

"Недра являются стратегическим ресурсом и фундаментом экономического благополучия страны. Государство должно обеспечить максимальную прозрачность и общественный контроль над использованием недр", – отметил Барлыбаев.

Казыбек Иса – за государственный язык и национальные ценности

Фото: пресс-служба Мажилиса

Казыбек Иса – заместитель председателя партии "Ақ жол" и экс-депутат Мажилиса VIII созыва.

Политик известен своими инициативами в сфере развития государственного языка, защиты национальных интересов и сохранения исторической памяти.

Во время встречи с послом Франции Сильваном Гиоге и его советником Томом Наждаром представители партии заявили:

"Мы продвигаем принципы рыночной экономики, поддержки частного предпринимательства и сокращения вмешательства государства в экономику, а также свободной конкуренции. Важным направлением нашей работы являются противодействие коррупции, деофшоризация экономики и возврат капитала в страну", – заявили в партии.

В свою очередь Казыбек Иса рассказал о работе, проводимой партией "Ақ жол" по защите национальных интересов. Он также отметил, что Казахстану стоит перенимать французский опыт в вопросах продвижения государственного языка.

Кроме того, он выступает за сохранение национальной литературы и поддержку современных казахстанских авторов. В октябре 2025 года депутаты фракции "Ақ жол" предложили создать Казахский литературный институт.

Берик Дюсембинов – за экономические реформы

Фото: пресс-службы партии Ак Жола

Берик Дюсембинов – секретарь Политического совета партии "Ақ жол" по работе с маслихатами и экс-депутат Мажилиса VII созыва.

В своих публичных выступлениях он делает акцент на либерализации экономики, сокращении участия государства в предпринимательской деятельности и поддержке частной инициативы.

Напомним, по итогам выборов депутатов Мажилиса VIII созыва Демократическая партия Казахстана "Ақ жол", получившая поддержку более 8,41% избирателей, освобождена от уплаты избирательного взноса.