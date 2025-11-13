В Алматы стартовал международный конгресс "Сообщество — движущая сила развития первичной медико-санитарной помощи", который собрал экспертов из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, передает BAQ.KZ. Форум организован Министерством здравоохранения РК, городским управлением здравоохранения и Национальной ассоциацией Primary Health Care.

Главная тема — как сделать первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) ближе, доступнее и эффективнее для людей. Ведь именно с этого уровня начинается здоровье страны. Выступая на открытии, министр здравоохранения Акмарал Альназарова напомнила, что Казахстан, где в 1978 году была принята первая Алма-Атинская декларация по ПМСП, по-прежнему остаётся лидером в этой сфере.

Благодаря государственной поддержке и системным реформам мы добились реальных результатов: сегодня первичной медпомощью охвачено 80% населения страны, — подчеркнула глава Минздрава.

По данным министерства, сегодня в Казахстане работают 677 объектов ПМСП, которые обслуживают свыше 20 миллионов человек. За последние полтора года в рамках концепции "Доступная медицина" прошла масштабная модернизация службы. Участковые врачи перешли на семейный принцип обслуживания, а уровень укомплектованности врачами общей практики достиг 87%, медсестрами — 81%.

Отдельный акцент сделан на мотивации специалистов. Введена новая бонусная система, которая позволяет врачам ПМСП получать до 2 млн тенге ежеквартально — за реальные результаты в улучшении здоровья населения, снижении материнской и младенческой смертности, профилактике хронических заболеваний. Серьёзные изменения коснулись и роли медсестёр. Теперь они могут самостоятельно вести приём, выписывать рецепты и направления на обследование. Это решение позволило увеличить охват первичной помощью с 60% до 80%.

Кроме того, улучшен маршрут пациента — от первой консультации до планового наблюдения. Благодаря внедрению "самостоятельной записи" и пересмотру диагностических процедур, охват динамическим наблюдением вырос до 38%. Конгресс проходит на базе КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова и объединяет врачей, представителей госорганов, школ, НПО, волонтёров и предпринимателей. Эксперты уверены: именно взаимодействие с сообществом делает систему здравоохранения по-настоящему устойчивой.