С 15 октября 2025 года в Казахстане стартовал пилотный проект по первичной регистрации транспортных средств через портал "электронного правительства" (egov.kz), передает BAQ.KZ.

Совместный приказ МВД РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК официально утвердил запуск нового сервиса, который позволит гражданам регистрировать автомобили, не выходя из дома.

Теперь для оформления первичной госрегистрации транспортных средств, произведённых на территории страны, не нужно стоять в очередях в ЦОНах — всё можно сделать онлайн. Новый алгоритм включает в себя последовательные шаги: от подачи заявки продавцом до подписания договора купли-продажи, проверки всех необходимых данных и оплаты пошлин через портал.

Процедура максимально автоматизирована. Продавец и покупатель проходят через систему проверок: VIN-код, уплата утилизационного и таможенного сборов, наличие штрафов, корректность ИИН, а также наличие электронного паспорта транспортного средства. Все действия подтверждаются электронной цифровой подписью.

После успешной обработки заявки покупатель получает уведомление и может забрать готовые документы — свидетельство о регистрации и госномер — в выбранном ЦОНе. Для этого достаточно предъявить удостоверение личности (или электронный документ из приложения "Цифровые документы").

Отметим, что при онлайн-регистрации не будет доступна возможность выбора так называемых "красивых" номеров или тех, что находятся на хранении.

Проект будет действовать в пилотном режиме до 31 августа 2026 года