Первое издание "Хоббита" продали на аукционе за 43 тысячи фунтов

Раритетную находку сделали случайно, во время разбора вещей в доме в Бристоле.

Фото: dailymail.co.uk

В Великобритании на аукционе продали уникальное первое издание книги "Хоббит" Дж. Р. Р. Толкина за 43 тысячи фунтов. Как сообщает The Guardian, раритетную находку сделали случайно, во время разбора вещей в доме в Бристоле, передает BAQ.KZ.

Книга оказалась одним из первых 1,5 тысяч экземпляров, выпущенных в 1937 году. По словам представителей аукционного дома Auctioneum, до наших дней сохранилось всего несколько сотен таких изданий.

Реликвия долгие годы находилась в семейной библиотеке жителя Бристоля.

Как рассказала эксперт по редким книгам Кейтлин Райли, издание без суперобложки пылилось на обычной книжной полке.

"Никто даже не подозревал, что у них есть такая ценность. Но стоило лишь взглянуть на книгу - стало ясно, что перед нами раннее издание “Хоббита”, - отметила она.

