Первое издание "Хоббита" продали на аукционе за 43 тысячи фунтов
Раритетную находку сделали случайно, во время разбора вещей в доме в Бристоле.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Великобритании на аукционе продали уникальное первое издание книги "Хоббит" Дж. Р. Р. Толкина за 43 тысячи фунтов. Как сообщает The Guardian, раритетную находку сделали случайно, во время разбора вещей в доме в Бристоле, передает BAQ.KZ.
Книга оказалась одним из первых 1,5 тысяч экземпляров, выпущенных в 1937 году. По словам представителей аукционного дома Auctioneum, до наших дней сохранилось всего несколько сотен таких изданий.
Реликвия долгие годы находилась в семейной библиотеке жителя Бристоля.
Как рассказала эксперт по редким книгам Кейтлин Райли, издание без суперобложки пылилось на обычной книжной полке.
"Никто даже не подозревал, что у них есть такая ценность. Но стоило лишь взглянуть на книгу - стало ясно, что перед нами раннее издание “Хоббита”, - отметила она.
Самое читаемое
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- О чём договорились Путин и посланник Трампа: Кремль раскрыл детали
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- "Кайрат" вырвал победу у "Слована": решающий гол забил 16-летний Сатпаев