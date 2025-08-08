В Великобритании на аукционе продали уникальное первое издание книги "Хоббит" Дж. Р. Р. Толкина за 43 тысячи фунтов. Как сообщает The Guardian, раритетную находку сделали случайно, во время разбора вещей в доме в Бристоле, передает BAQ.KZ.

Книга оказалась одним из первых 1,5 тысяч экземпляров, выпущенных в 1937 году. По словам представителей аукционного дома Auctioneum, до наших дней сохранилось всего несколько сотен таких изданий.

Реликвия долгие годы находилась в семейной библиотеке жителя Бристоля.

Как рассказала эксперт по редким книгам Кейтлин Райли, издание без суперобложки пылилось на обычной книжной полке.