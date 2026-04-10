Первое место в Азии: Токаев поздравил сборную по боксу
Глава государства поздравил сборную Казахстана по боксу с победой в общекомандном зачете на чемпионате Азии.
Сегодня 2026, 15:15
92Фото: КФБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что казахстанские спортсмены подтвердили высокий уровень отечественной школы бокса, заняв первое место в общекомандном зачете.
В поздравлении Президент подчеркнул вклад отдельных спортсменов в общий успех команды.
«Особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета», - говорится в сообщении.
Токаев также пожелал боксерам дальнейших успехов и отметил важность их достижений для страны.
Глава государства выразил уверенность, что отечественные спортсмены и впредь будут достойно защищать честь Казахстана на крупнейших международных соревнованиях.