Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что казахстанские спортсмены подтвердили высокий уровень отечественной школы бокса, заняв первое место в общекомандном зачете.

В поздравлении Президент подчеркнул вклад отдельных спортсменов в общий успех команды.

«Особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета», - говорится в сообщении.

Токаев также пожелал боксерам дальнейших успехов и отметил важность их достижений для страны.

Глава государства выразил уверенность, что отечественные спортсмены и впредь будут достойно защищать честь Казахстана на крупнейших международных соревнованиях.