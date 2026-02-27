3 марта жители Земли смогут наблюдать первое в этом году полное лунное затмение. Почти на час Луна полностью погрузится в тень планеты и приобретет характерный красновато-медный оттенок, сообщает BAQ.kz.

О природе явления рассказал астроном Пермский Политех Евгений Бурмистров.

По его словам, затмение происходит, когда Земля оказывается строго между Солнцем и Луной и отбрасывает на спутник свою тень. В отличие от солнечных, лунные затмения бывают двух типов — частные и полные. В первом случае тень закрывает лишь часть диска, во втором — Луна полностью оказывается в земной тени и окрашивается в так называемый «кровавый» цвет.

Любое лунное затмение проходит четыре фазы: полутеневую, частную, полную и максимальную. Сначала Луна слегка тускнеет, входя в полутень. Затем тень постепенно закрывает диск. В полной фазе спутник целиком оказывается во мраке, а во время максимума — полностью находится в тени. После этого процесс идет в обратном порядке.

По словам ученого, полные лунные затмения происходят примерно раз в два–три года. Однако мартовское событие станет единственным полным затмением в этом году. Следующее аналогичное явление ожидается лишь 31 декабря 2028 года. Продолжительность полной фазы составит 58 минут — с 17:04 до 18:03 по астанинскому времени. Общая длительность затмения — около 5 часов 39 минут.

Красный оттенок Луны объясняется особенностями прохождения солнечного света через атмосферу Земли. Короткие синие волны рассеиваются, тогда как длинные красные достигают поверхности спутника. В результате Луна окрашивается в медные и багровые тона. Интенсивность цвета зависит от состояния атмосферы, наличия пыли и аэрозолей, высоты спутника над горизонтом и погодных условий.