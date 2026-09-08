Первое заседание нового Правительства началось в Астане

В Астане началось первое заседание Правительства после формирования нового состава Кабинета министров.

Сегодня, 8 сентября, члены Правительства собрались в Үкімет үйі. Главная тема заседания — новые подходы к подготовке кадров по рабочим профессиям.

Ожидается, что будут рассмотрены вопросы подготовки специалистов для рынка труда, развития технического и профессионального образования и взаимодействия учебных заведений с работодателями.

По итогам заседания состоится пресс-конференция. На вопросы журналистов ответят министр просвещения Жулдыз Сулейменова, вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова и вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Заседание транслируется в прямом эфире на официальных ресурсах Правительства.