Первое заседание Совета по развитию инноваций состоялось в Правительстве
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Под председательством заместителя Премьер-министра-Министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось первое заседание Совета по развитию инноваций.
В заседании Инновационного штаба приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также представители государственных органов, заместители акимов областей и городов и бизнес-сектора.
Инновационный Штаб создан по поручению Премьер-министра, задача которого обеспечить межведомственную координацию сферы инновационной деятельности и выработку технологических приоритетов.
Рассмотрены Концептуальные вопросы развития инноваций в Республике Казахстан, где предусмотрены меры по развитию инструментов государственной поддержки, региональных инновационных систем икадрового потенциала.
В результате формируется управляемая инновационная система, обеспечивающая повышение инновационной активности, укрепление позиций Казахстана в Глобальном инновационном индексе, а также развитие новых отраслей, создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Ключевая идеологическая рамка новоймодели – переход от подхода "Инновации через науку" к подходу "Наука через инновации", суть которой осваивать и адаптировать готовые передовые технологии и на этой базе развивать собственную науку, то есть государство финансирует результат, а не процесс.
По итогам заседания штаба одобрены подходы Концепции развития инноваций и даны соответствующие поручения госорганам, акиматам и представителям бизнес-сектора дать конкретные предложения к проекту Концепции для последующего утверждения.
Также поручено утвердить график проведения научно-технологических сессий по всем регионам с участием всех стейкхолдеровдля выработки технологических запросов бизнеса.
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