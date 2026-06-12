Первое заседание Совета по развитию инноваций состоялось в Правительстве

Под председательством заместителя Премьер-министра-Министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось первое заседание Совета по развитию инноваций.

В заседании Инновационного штаба приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также представители государственных органов, заместители акимов областей и городов и бизнес-сектора.

Инновационный Штаб создан по поручению Премьер-министра, задача которого обеспечить межведомственную координацию сферы инновационной деятельности и выработку технологических приоритетов.

Рассмотрены Концептуальные вопросы развития инноваций в Республике Казахстан, где предусмотрены меры по развитию инструментов государственной поддержки, региональных инновационных систем икадрового потенциала.

В результате формируется управляемая инновационная система, обеспечивающая повышение инновационной активности, укрепление позиций Казахстана в Глобальном инновационном индексе, а также развитие новых отраслей, создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевая идеологическая рамка новоймодели – переход от подхода "Инновации через науку" к подходу "Наука через инновации", суть которой осваивать и адаптировать готовые передовые технологии и на этой базе развивать собственную науку, то есть государство финансирует результат, а не процесс.

По итогам заседания штаба одобрены подходы Концепции развития инноваций и даны соответствующие поручения госорганам, акиматам и представителям бизнес-сектора дать конкретные предложения к проекту Концепции для последующего утверждения.

Также поручено утвердить график проведения научно-технологических сессий по всем регионам с участием всех стейкхолдеровдля выработки технологических запросов бизнеса.