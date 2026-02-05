Первоклассники в Казахстане получат дополнительную неделю отдыха
Сегодня, 15:34
В школах Казахстана с 8 января 2026 года началась третья учебная четверть, продолжительностью 10 недель, передает BAQ.KZ.
Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 9 по 15 февраля 2026 года. В течение этой недели дети смогут отдохнуть и восстановить силы перед продолжением учебного года.
Министерство просвещения напоминает родителям, что учебный процесс для остальных классов продолжается в обычном режиме.
Дополнительные каникулы для первоклассников — традиционная мера, направленная на плавное адаптирование детей к длительному учебному году и поддержку их здоровья.
